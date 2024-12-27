Bilecik'te Minibüs Ağaca Çarptı: 5 Yaralı
Bilecik'te bir yolcu minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te yolcu minibüsünün ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Murat M. idaresindeki 11 DF 517 plakalı minibüs, Çakırpınar köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, yolcular M.A.K, H.U, H.İ.U, S.B. ve H.Ç. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel