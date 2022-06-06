Bilecik'te meyve bahçesine devrilen tırın sürücüsü öldü - Haberler

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Bilecik'te meyve bahçesine devrilen tırın sürücüsü öldü

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Bilecik'te meyve bahçesine devrilen tırın sürücüsü öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Şaban Uğuç (31) idaresindeki 16 NUF 47 plakalı tır, Beşevler köyünde yoldan çıkarak meyve bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından tır sürücüsü Uğuç'un cesedi, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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