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Bilecik'te meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralının tedavisi olay yerinde yapıldı ve durumu iyi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Eskişehir'e gitmekte olan 20 ACJ 793 plakalı Yaşar Tekin idaresindeki özel otomobil Demirköy köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Kazada sürücü Tekin hafif şekilde yaralandı, yaralının tedavisi Pazaryeri Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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