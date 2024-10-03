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Bilecik'te Metruk Binada Yangın Çıktı

Bilecik'te Metruk Binada Yangın Çıktı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde kullanılmayan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine Bozüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldükten sonra bina, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Güvenlik Belediye 3-sayfa Bozüyük İtfaiye bilecik Güncel Yaşam

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