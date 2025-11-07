Bilecik'te Mesleki Eğitimde Yenilikçi Proje Protokolü İmzalandı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Meliha Ercan Vakfı arasında Mesleğin Yıldızları, Mesleki Eğitim Kurumları Arası Yenilikçi Projesi'nin protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genç AR-GE faaliyetleri kapsamında yürütülen Mesleğin Yıldızları, Mesleki Eğitim Kurumları Arası Yenilikçi Proje ile mesleki eğitim öğrencilerinin yapay zeka, dijital üretim, otomasyon ve veri analitiği gibi alanlarda yenilikçi fikirler geliştirmelerini, üretken ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin amaçlandığı kaydedildi.

Öğrencilerin üretimden lojistiğe uzanan süreçlerde akıllı sistemler ve sürdürülebilir çözümler geliştirmelerini teşvik ettiği belirtilen açıklamada, öğrencilerin, sanayi 4.0 ve dijital dönüşüm alanlarında farkındalık kazanacağı, gerçek endüstri problemlerine çözüm üretme, takım çalışması ve proje yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı bulacağı ifade edildi.

Açıklamada, protokolün İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile vakıf yetkilileri arasında imzalandığı bildirildi.