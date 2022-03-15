Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi - Haberler

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Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
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Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Pazaryeri Ortaokulunca Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilk olarak okul müdürü Bilal Çoğul katılımcılara hitap etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, okul tiyatrosu, şiirler ve oratoryo gösterisinden sonra İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, daire ve okul müdürleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Haberler

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