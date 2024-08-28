Bilecik'te Market Deposunda Çıkan Yangın Söndürüldü
Bilecik'te kent merkezindeki bir marketin deposunda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik dağıtım şirketi, belediye zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler müdahale sonucu söndürülürken, depoda oluşan duman tahliye edildi.
Bilecik'te kent merkezindeki bir marketin deposunda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak'taki marketin deposunda elektrik kontağı arızası nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, elektrik dağıtım şirketi, Bilecik Belediyesi'ne bağlı zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Depoda oluşan duman, itfaiye personelince fan yardımıyla tahliye edildi.