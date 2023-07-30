Bilecik'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'in merkez Abbaslık mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönüm makilik ve otluk alan zarar gördü.