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Bilecik'te Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Bilecik'te Maddi Hasarlı Trafik Kazası

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonucu yola dökülen domates yüklü kasalar nedeniyle yol kapandı. Kamyon sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy köyünde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Sabah saatlerinde Bozüyük ilçesinden Bilecik istikametine doğru ilerleyen Cihan E. yönetimindeki domates yüklü 34FVP 528 plakalı kamyon, Demirköy köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Kaza sonrası yola dökülen domates yüklü kasalar nedeniyle yol kapandı. Ekiplerin temizleme çalışması sonucu Bilecik-Bozüyük Karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kamyon sürücüsü ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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