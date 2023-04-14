Bilecik'te lisenin maskotu kedi 'Gece' ile yavrularını öğrenciler çok sevdi

Bilecik'te, Ertuğrulgazi Lisesinde öğrencilerin bahçede bulup sahiplenerek bakımını üstlendiği ve "Gece" adını verdikleri Kedi, yeni dünyaya getirdiği 4 yavrusuyla okulun ilgi odağı oldu.

Kentte yaklaşık 500 gencin eğitim gördüğü kurumda, 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki 10/A sınıfı öğrencileri, yaklaşık 1,5 yıl önce bahçede buldukları yavru kediye okulda bakabilmek için lisenin müdürü Zaim Akbulut ve sınıf öğretmenleri Gizem Dölen'den yardım istedi.

Taleplerinin kabul edilmesinin ardından Gece adını verdikleri kedinin aşılarını yaptıran öğrenciler, ona okulda bakmaya başladı.

Yeni yuvasına zamanla alışan Gece, bazen müdür yardımcısının odasında bazen de öğretmenler odasında, sınıflarda sıraların üzerinde gezinerek okulun maskotu haline geldi.

Kimi zaman kalorifer peteğinin arasında uyuyan, bazen pencereden dışarıyı izleyen kedinin bakımını yaz tatilinde de üstlenen öğrenciler, geçen yıl eylül ayında başladıkları 11/A sınıfında da onu yalnız bırakmadı. Sınıfın öğrencileri, 3 gün önce doğum yapan Gece ile bir batında dünyaya getirdiği 4 yavrusuna gözleri gibi bakıyor.

"Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşıladığımız için mutlu oluyoruz"

Okul müdürü Zaim Akbulut, AA muhabirine, Gece'nin 4 yavrusu ile okulu şenlendirdiğini söyledi.

Anne kedi ve yavrularının bir yuvaya sahip olması ve öğrencilerin aşırı sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Akbulut, "Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşıladığımız için mutlu oluyoruz. Öğrencilerin minik yavru kedilere ve annesi Gece'ye karşı olan bu duyarlı yaklaşımlarının tüm çocuklarımıza ve gençlerimize ilham kaynağı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Gizem Dölen de kedinin ve yavrularının varlığının öğrencilerin hayvan sevgisini artırdığını dile getirdi.

Dölen, Gece'nin 11/A sınıfının bir parçası haline geldiğini ifade ederek, "Gece'nin manevi annesiyim. Gece, zamanının çoğunluğunu bizim sınıfta geçiriyor, doğum yeri olarak da burayı seçti. Çocuklarımız bu konuda bilinçliler ve çok vicdanlılar." dedi.

Okulun diğer İngilizce öğretmeni Sevil Tekeli de idare ve öğretmenler olarak öğrencilere sürekli hayvan sevgisini anlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin büyük bölümü evinde kedi veya başka hayvanları besliyor. Gece'nin sancılarının arttığını bildirmeleri üzerine hemen yanına geldim. Sancısı vardı, sancısını hafifletmek için gıdısından, ensesinden sevmeye çalıştım. Büyük bir acısı vardı. Doğumu, sevmelerimiz sayesinde kolaylaştı. 5 saatlik süreç sonrası 4 yavrusunu doğurdu. Gençlerle hayvan sevgisini yaşamak güzel. Bir hayvana bakmanın sorumluluğunu öğrendiler."

"Diğer ikisinin adlarına daha karar veremedik"

11/A sınıfı öğrencilerinden Eda Uyanmaz, Gece ve yavruları dışında okul çevresindeki başka kedilerle de ilgilendiklerini belirtti.

Uyanmaz, yaklaşık 1,5 yıldır Gece'nin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarına değinerek, şunları söyledi:

"Hamileydi, arkadaşlarımızla beraber kutularımızı hazırladık, battaniyelerimizi getirdik ve doğum ortamı oluşturduk. Benim de bir muhabbet kuşum var. Sınıfımızdaki arkadaşlarımın hepsinin baktığı bir hayvan var. Sınıf olarak hayvanlarla çok ilgileniyoruz ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yavru kedilerimizin birine 'Gölge', birine 'Şerbet' adını verdik. Diğer ikisinin adlarına daha karar veremedik ama en kısa zamanda vereceğiz. Derslerimiz eğlenceli hale geldi."

Evlerinde bir kedi ve iki muhabbet kuşu besleyen Kerime Sultan Dağdelen ise doğum öncesi sancılanan Gece'nin, hazırladıkları kutunun içine girdiğini aktardı.

Öğretmenleri Sevil Tekeli gelinceye kadar sancısını azaltmak için karnına masaj yaptığını kaydeden Dağdelen, "Masajla rahatladı. Öğretmenimizin de müdahalesiyle doğumu rahat oldu. Onların bize güvenmesi bizleri gerçekten mutlu ediyor. Gece'nin, doğum yapacağı zaman sınıfımıza girmesi, bize güvenmesi gerçekten çok mutlu etti." ifadesini kullandı.