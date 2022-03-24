Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) faaliyet gösteren bir lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Söz konusu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bilecik ve OSB İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Fabrikadaki bazı malzemelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik, Yangın, OSB, Güncel, Haberler

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