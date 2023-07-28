Bilecik'te kuyuya düşen kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kuyuya düşen 2 kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

"Babası, ev sahibi ve kızından şikayetçi oldu"

Olay sonrası kuyudan cansız bedeni çıkarılan Nihat Kalkandelen'in babası Ünal Kalkandelen'in şikayeti üzerine evin sahibi Avni Ç'nin kızı Melike ve damadı Adnan C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Kuyuda tehlikeli oranda siyanür kullanmışlar"

Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kuyudan çıkan gazda hidrojen siyanür olduğu ve tehlikeli oranda bulunduğu öğrenildi. Olaya müdahale eden AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu 41 kişi, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozüyük Devlet Hastanesi ve Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde karantinaya alındı. Bu kişiler, muayenelerinin ardından taburcu edildi. Kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan önce Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Bozüyük Devlet Hastanesine, daha sonra Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Alkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Önceki akşam Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokağı'nda, bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarının ardından ekipler sevk edilmişti. Kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan (67) hastaneye kaldırılmış, Nihat Kalkandelen'in (34) cansız bedenine ulaşılmıştı. - BİLECİK