Bilecik'te kuyuya düşen kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen 2 kişiden birinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi salıverildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde kuyudan çıkan gazın tehlikeli oranda hidrojen siyanür içerdiği belirlendi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen 2 kişiden birinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkan gazın ölçümünde hidrojen siyanür olduğu ve tehlikeli oranda bulunduğu belirlendi.

Ayrıca, kuyunun tabanındaki balçıktan alınan numunenin kontrolünde bunun hidrojen siyanür olduğu anlaşıldı.

Kuyudan cansız bedeni çıkarılan Nihat Kalkandelen'in babası Ünal Kalkandelen'in şikayeti üzerine evin sahibi Avni Ç'nin kızı Melike ve damadı Adnan C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya müdahale eden AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu 41 kişi, tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Bu kişiler, muayenelerinin ardından taburcu edildi.

Kuyudan çıkarılan diğer kişi olan ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Abdullah Alkan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Osmaneli Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokağı'nda, 26 Temmuz akşamı bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarının ardından ekipler sevk edilmişti. Kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan (67) hastaneye kaldırılmış, Nihat Kalkandelen'in (34) cansız bedenine ulaşılmıştı.