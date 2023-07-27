Bilecik'te kuyuya düşen kişilerden biri hayatını kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti. İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığı soruşturuluyor.