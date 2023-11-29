Bilecik'te Kuvvetli Sağanak ve Gökgürültülü Yağış Uyarısı
Abone Ol
Son Güncelleme:
Bilecik Valiliği tarafından etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Çarşamba günü başlayıp Perşembe günü gece saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlar uyarıldı.
Bilecik Valiliği tarafından etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.
Çarşamba günü başlayıp Perşembe günü gece saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlar uyarıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel