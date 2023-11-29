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Bilecik'te Kuvvetli Sağanak ve Gökgürültülü Yağış Uyarısı

29 Kasım 2023 11:05 Son Güncelleme: 11:07 Abone Ol

Bilecik Valiliği tarafından etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Çarşamba günü başlayıp Perşembe günü gece saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşlar uyarıldı.