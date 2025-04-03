Bilecik'te Köylüler Safi Çimento Fabrikası'nın Toz ve Dumanından Şikayetçi

Safi Çimento köylüyü bezdirmeye devam ediyor

BİLECİK - Bilecik'te üretim yapan Safi Çimento Fabrikası'nın bacasından ara ara çıkan duman ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, köylüleri canından bezdirdi.

Bilecik merkeze bağlı Çukurören Köyü'nde ikamet edenler fabrikanın ara ara bacalarından tozlu dumanın salındığı iddia ederek, bunu çektikleri videolarla ispatlamaya çalışıyorlar. Köylüler, ortaya çıkan toz ve dumanın 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan tescilli 'Çukurören Biberi'nin üretimi tehlikeye soktuğu söylüyorlar.

Valiliğe çağrı

Köylüler fabrika bacasından çıkan dumanın tarım arazilerine çok zararı olduklarını söyleyerek, başta Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den yardım istediler. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne de fabrikanın bacalarının denetlenmesi için talepte bulundular.

Valilik harekete geçti

13 Haziran 2024 günü İHA'nın fabrika hakkında yaptığı aynı haber sonrası Bilecik Valisi Şefik Aygöl hemen bölgeye giderek incelemeler yaptı. Aygöl, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Köy Muhtarı Muhittin Dündar ile Safi Çimento Fabrikası yetkileri ile bir araya geldi. Çukurören köyünde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Aygöl, o gün çevredeki fabrikalardan dolayı köy yolunun tozlanması konusunda yolun yeniden yapılmasını ve çeşitli konuların çözülmesi konusunda gerekli talimatları vermişti.

Aradan geçen 10 ayın ardından hiç bir yol kat edilmesi köylülerin tepkilerine neden olurken, bu işe biran önce el atılmasını istediler.