Bilecik'te Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Toplantısı Düzenlendi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında yapılan toplantıda, 2022 yılında köylerde yapılan güzel işler değerlendirildi ve 2023 için planlamalar yapıldı.