Bilecik'te Köpek Katliamıyla İlgili 5 Kişiden 1'i Serbest Kalırken, 4 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Bilecik'te köpek katliamı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılık ifadesi ardından serbest kalırken, 4 kişi de tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Dün, Bilecik- Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Sabah 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Burada savcılıkta ifade eden 5 kişiden, stajyer olarak olayın yaşandığı gün işe başlayan H.S. serbest kaldı. N.A., M.M.K., A.O.D. ve S.İ. ise tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi. - BİLECİK