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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobilde 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin, istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesine seyir halinde olan Ümit Ö. idaresindeki 11 AR 987 plakalı otomobil, 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıktı.

Aracın istinat duvarına çarptığı kazada, otomobilde bulunan İbrahim Ö. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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