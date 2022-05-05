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Kontrolden çıkan otomobil, bahçeye düştü 1 kişi yaralandı

AA - Muhsin Arslan - Güncel
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Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekten bahçeye devrildi.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekten bahçeye devrildi.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 MIF 41 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak eski valilik binasının bahçesine düştü.

Aracın düştüğünü fark eden Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda nöbet tutan askerler tarafından sürücü bulunduğu yerden çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

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