Bilecik'te Kış Planı Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024-2025 kış sezonunda alınacak tedbirler değerlendirildi. Yol güvenliği ve olumsuz hava koşulları gibi konular ele alındı.
Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "2024-2025 Kış Planı Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, gelecek kış sezonunda alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda yol güvenliği, olumsuz hava koşulları ile ulaşımda aksama gibi konuların masaya yatırıldığı belirtildi.
Açıklamada, kışın güvenli ve sorunsuz geçirilmesi için ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamladığı duyuruldu.