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Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen tırın altına giren otomobilde 1 kişi öldü

16 Aralık 2023 15:41 Güncelleme: 15:43 Abone Ol

Bilecik-Bozüyük kara yolu Pazaryeri Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen bir tırın altına giren otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.