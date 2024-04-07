Bilecik'te KGYS ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, acil durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanma, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanma, emniyet kemeri, şerit ve kırmızı ışık ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 15 sürücüye toplam 97 bin 857 lira ceza kesildi.

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.