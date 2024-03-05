Bilecik'te KGYS ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, emniyet kemeri, cep telefonu ve aykırı ışık kullanımı, harici ışık ve ses cihazı çakar lamba, şerit ve kırmızı ışık ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 39 sürücüye toplam 71 bin 840 lira ceza kesildi.

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.