Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Erkoca köyünde İbrahim Karaboğa'nın (57) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Karaboğa'nın cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.