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Bilecik'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Hükümlü Yakalandı

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Bilecik'te yapılan uygulamada, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'kasten yaralama' suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı.

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgesinde bulunan işletmede çalışan R.K'nın yapılan sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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