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Bilecik'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Hükümlü Yakalandı

Bilecik'te Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Hükümlü Yakalandı
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Bilecik'te yapılan asayiş uygulamasında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hükümlülerden biri 'taksirle adam öldürme', diğeri ise 'uyuşturucu madde bulundurma' suçundan aranıyordu.

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Bilecik Öğretmenevi'ne konaklamak için gelen bir kişinin arandığı ihbarını alan asayiş ekipleri, "taksirle adam öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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