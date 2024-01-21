Bilecik'te Kayıboyu Mahallesi'nde Doğal Gaz Hizmeti Başladı

Bilecik'te, kent merkezindeki Kayıboyu Mahallesi'nde 2 aydır süren çalışmalar sonucu doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl'ün 11 Ekim 2023 tarihinde mahalleye gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlara doğal gaz müjdesi vermesinin ardından 6 Kasım 2023'te başlanan çalışmalar tamamlandı.

Vali Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, mahalleye yaptıkları ziyarette, Gül ve Hikmet Satak çiftinin evlerine konuk olarak Satak ailesine ve tüm mahalle sakinlerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Açıklamada, kentteki doğal gaz yatırımlarının sürdürüleceği bildirildi.