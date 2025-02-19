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Bilecik'te Kaybolan Kadının Bulunması İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Bilecik'te Kaybolan Kadının Bulunması İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Fatma Ç. için arama çalışmaları devam ediyor. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için jandarma, AFAD ve yerel halkın katılımıyla geniş çaplı çalışmalar yapılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan kadının bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen 2 çocuk annesi Fatma Ç. (49), yaşadığı Kozpınar köyü yakınlarında kayboldu.

Kızına cep telefonundan ulaşamayan anne Hilmiye Ç. (72), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, AFAD, AKUT ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinden oluşan 83 personel ile bölge halkı tarafından Fatma Ç'nin bulunması için iz takip köpekleri eşliğinde çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ile AFAD İl Müdürü Ercüment Diyar'ın da katıldığı çalışmaların gece saatlerinden bu yana sürdüğü öğrenildi.

Kozpınar köyü muhtarı Ayhan Aydın, gazetecilere, Fatma Ç'nin en son dün teyzesinden çıkarken görüldüğünü, daha sonra kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Aydın, "Şu ana kadar herhangi bir gelişme yok. Önce köyün içindeki boş evler arandı. Köyün etrafı ile ormanlık alanlarda da arama yapılıyor. Köy halkı olarak bizler de çalışmalara katılıyoruz. Herkes seferber oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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