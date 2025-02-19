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Bilecik'te Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bilecik'te Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 49 yaşındaki Fatma Ç.'nin kaybolmasının ardından jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaybolan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen Fatma Ç. (49), yaşadığı Kozpınar köyü yakınlarında kayboldu.

Kızına cep telefonundan ulaşamayan anne Hilmiye Ç. (72), durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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