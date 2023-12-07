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Bilecik'te kaybolan genç jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu

7 Aralık 2023 10:54 Son Güncelleme: 10:56 Abone Ol

Bilecik'te yürüyüş sırasında kaybolan C.Ö. isimli genç, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Genç, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.