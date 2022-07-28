Bilecik'te kaybolan 84 yaşındaki alzaymır hastası kadın ormanda bulundu Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alzaymır hastası 84 yaşındaki kadın, kaybolduktan 9 saat sonra ormanda bulundu. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alzaymır hastası 84 yaşındaki kadın, kaybolduktan 9 saat sonra ormanda bulundu. Ağlan köyünde evden ayrılarak geri dönmeyen Fetiye Çelik'i (84), çevrede yaptıkları aramalarda bulamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Adrese giden ve dronla eve yakın bölgede arama yapan jandarmaya, AFAD ekipleri 9 personel ve 2 iz takip köpeğiyle destek verdi. Ekipler, alzaymır hastası Çelik'i, evinden 3 kilometre uzaklıkta Koca Bayır mevkisindeki ormanlık alanda buldu. Kaybolduktan 9 saat sonra bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Zeki Ceyhan Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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