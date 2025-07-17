Bilecik'te Kavga: 5 Tutuklama

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Bilecik'te markette yaşanan bir tartışma sonucu 2 kişinin yaralanmasının ardından gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Kavga sonrası serbest bırakılan B.K., karşı tarafın yakınları tarafından darbedildi.

Bilecik'te 2 kişinin yaralandığı kavgalara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir markete gelen Balıkesir'de yaşayan baba S.Ö. ve beraberindeki 2 kişi, kızıyla tartıştığı gerekçesiyle market görevlisi G.S'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve K.K. "kasten yaralama" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karşı tarafın yakınları serbest kalan kişiyi darbetti

Serbest bırakılan B.K, Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaştığı G.S'nin yakınları tarafından darbedildi.

Kavgaya karışan 6 kişi ile çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilen diğer şüpheli asayiş ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen C.Ç, Y.Ç. ve H.S. "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.S. ve B.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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