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Bilecik'te Karne Töreni Düzenlendi

Bilecik'te Karne Töreni Düzenlendi
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Pazaryeri İlkokulunda, yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne törenine kaymakam ve belediye başkanı katılarak öğrencilere karnelerini verdi ve tatil önerilerinde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Pazaryeri İlkokulunda yapılan karne törenine Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaymakam Kahraman, törende öğrencilerle sohbet ederek, yarıyıl tatilinde kitap okumaları, şehri gezmeleri ve akrabalarını ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam Kahraman ve Başkan Tekin, öğrencilerin karnelerini verdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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