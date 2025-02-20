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Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
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Bilecik'te kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolların açık kalmasını sağlıyor. Özellikle hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergahlarında yoğunlaşan ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için gece boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik'te karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kar yağışının ardından ana arter ve ara sokaklarda çalışma yaptığı belirtildi.

Ekiplerin cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da temizleme çalışmaları gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar küreme ve solüsyon araçları ile saha ekipleri, kent genelinde yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ana arterler, hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergahlarında yoğunlaşan ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için gece boyunca tuzlama ve küreme işlemlerine devam etti. Karla mücadele ekipleri ve diğer birimler teyakkuz halinde."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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