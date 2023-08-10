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Bilecik'te Kardeşleri Bıçakla Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

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Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, E.Ö. isimli şüpheli, M.U. ve M.U. kardeşleri bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te iki kardeşi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta bir evde E.Ö. ile M.U. ve M.U. kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.E, bıçakla 2 kardeşi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan şüpheli Ö.E, emniyetteki işleminin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Bilecik Futbol Güncel Haberler

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