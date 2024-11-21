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Bilecik'te Karayolları Kış Sezonu Açılış Programı Düzenlendi

Bilecik'te Karayolları Kış Sezonu Açılış Programı Düzenlendi
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Vali Şefik Aygöl, kış aylarında yolların güvenliğini sağlamak için çalışan ekiplere kolaylıklar diledi ve fedakarca yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla "Karayolları Kış Sezonu Açılış Programı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aygöl, etkinlikte zorlu kış koşullarında yolların açık kalması için görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Aygöl, kış aylarında yolların güvenliğini sağlamak adına ekiplerin 7 gün 24 saat büyük sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Vatandaşların güvenliğini öncelediklerini vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Karayolları ekiplerimiz, kış boyunca gece gündüz demeden fedakarca çalışarak yolların güvenliğini sağlayacak. Hep birlikte el ele vererek bu zorlu süreci en iyi şekilde geçireceğiz. Ekiplerimiz sadece yolları açık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşlarımızın huzur içinde seyahat edebilmesi için büyük özveriyle çalışıyor. Onlara minnettarız."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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