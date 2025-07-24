Bilecik'te "Karanlık Gökyüzü" etkinliği orman yangınları nedeniyle ertelendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 25-27 Temmuz'da yapılması planlanan "Karanlık Gökyüzü" etkinliği, devam eden orman yangınları nedeniyle 22-24 Ağustos'a ertelendi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 25-27 Temmuz'da yapılması planlanan "Karanlık Gökyüzü" etkinliği, devam eden orman yangınları nedeniyle 22-24 Ağustos'a ertelendi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) yapılan yazılı açıklamada, Bilecik ve Eskişehir'de devam eden orman yangınları dolayısıyla, 25-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin, 22-24 Ağustos'a ertelendiği bildirildi.

BEBKA'nın, katılımcı, bölge halkı ve doğa güvenliğini öncelik kabul ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda alınan erteleme kararı, hem bölgede yürütülen yangınla mücadele çalışmalarının sekteye uğramaması hem de etkinliğin doğaya ve çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Yaşanan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve görevleri başında şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu

Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.