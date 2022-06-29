Bilecik'te kara yolu tünelleri acil durum tatbikatı yapıldı Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi öncülüğünde birçok kurum çalışanının katılımıyla kara yolu tünelleri acil durum tatbikatının gerçekleştirildiği bildirildi. Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesi öncülüğünde birçok kurum çalışanının katılımıyla kara yolu tünelleri acil durum tatbikatının gerçekleştirildiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tatbikat senaryosu gereği, Eskişehir-İstanbul yönünde yer alan Osmangazi Tüneli girişine yaklaşık 800 metre uzaklıktaki bölümde otomobilin duvara çarpması sonucu araçta oluşan yangına müdahale edildi. Tatbikata, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Tünel İşletmesi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri katıldı. Program kapsamında yanan otomobil ve sürücülerine yönelik yangına müdahale, tıbbi müdahale, kaza kırım kurtarma faaliyeti ve güvenli tahliye konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel Bilecik Valiliği Eskişehir Bilecik Güncel Haberler

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