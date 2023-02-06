Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle engelli, malul ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak

Güncel Haberler

Bilecik'te kar yağışı nedeniyle engelli, malul ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacak.

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 Şubat 2023 Salı günü, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden annelerin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title