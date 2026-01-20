Haberler

Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Bilecik'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde çatılar ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı. Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bilecik'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar nedeniyle çatılar ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
