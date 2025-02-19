Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar nedeniyle yer yer çatılar ve araçların üzerleri ile refüjler beyaz örtüyle kaplandı.

Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde de etkili olan yağışın gece saatlerine dek sürmesi, yarın da devam etmesi bekleniyor.