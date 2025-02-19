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Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Bilecik'te Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor
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Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, çatılar ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Yağışın gece saatlerine dek sürmesi ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar nedeniyle yer yer çatılar ve araçların üzerleri ile refüjler beyaz örtüyle kaplandı.

Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde de etkili olan yağışın gece saatlerine dek sürmesi, yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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