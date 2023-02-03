Bilecik'te kar yağışı; 106 köye ulaşım yok

BİLECİK'te etkili olan kar yağışıyla 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Valilik, 75 araç, 104 personel ve 34 ekip ile karla mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

Bilecik'te hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereye kadar düştü. Sabahtan itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve trafiği etkiledi. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 106 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar yağışının yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kentte kar yağışıyla kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar sürdürülüyor.