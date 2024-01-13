Bilecik'te kar küreme aracı devrildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kar küreme ve tuzlama çalışması yapan bir araç şarampole devrildi. Sürücü yara almadan kurtuldu.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılan araç devrildi.
Pazaryeri- Bozüyük kara yolunun 5'inci kilometresinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Engin Şirin idaresindeki 06 BVY 775 plakalı araç kayarak şarampole devrildi.
Olay yerine jandarma ve belediyeye ait iş makinesi yönlendirildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Ekipler, kara yolundaki trafiği kontrollü sağlıyor.