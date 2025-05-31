Bilecik'te Kanser Hastalarına Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinliği düzenlediler.

İlçede Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftar, daha sonra 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir ve kanser hastalarına farkındalık için balon uçurdu.

Etkinlikte havai fişek gösterileri de yapıldı.