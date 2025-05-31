Bilecik'te Kanser Hastalarına Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Pazaryeri ilçesinde Galatasaray taraftarları, kanser hastalarına dikkat çekmek amacıyla balon uçurma etkinliği düzenledi. Etkinlikte, 8 aylıkken kanserle mücadele eden Ali Asaf Demir de yer aldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinliği düzenlediler.
İlçede Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftar, daha sonra 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir ve kanser hastalarına farkındalık için balon uçurdu.
Etkinlikte havai fişek gösterileri de yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel