Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. D-160 kara yolunda Osmaneli istikametine seyreden Hasan Dinçer E. yönetimindeki 11 AAH 432 plakalı kamyon, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önünde aynı istikamette ilerleyen Murat K. (25) idaresindeki 54 RA 357 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat K. ve aynı araçta bulunan Hanife K. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunun Osmaneli istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. AA / Uğur Baklacı - Güncel Güncel Haberler

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