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Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'te kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik- Söğüt kara yolunun Yeniköy Kavşağı mevkisinde, Ufuk A. (41) yönetimindeki 34 BBK 868 plakalı kamyonet ile Cenk A'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cenk A, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Yeniköy Söğüt Güncel Haberler

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