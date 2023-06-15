Bilecik'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik'te kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik- Söğüt kara yolunun Yeniköy Kavşağı mevkisinde, Ufuk A. (41) yönetimindeki 34 BBK 868 plakalı kamyonet ile Cenk A'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cenk A, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel