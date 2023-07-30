Bilecik'te Kamyonetin Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bilecik'te aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ve çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Bilecik'te aniden yola çıkan 6 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa E.'nin kullandığı 11 ABB 104 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Bademli Sokak'ta yola aniden çıkan 6 yaşındaki Yasemin T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK