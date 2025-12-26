Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bilecik-Sakarya kara yolundaki kazada, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Bilecik- Sakarya kara yolunun Başköy kavşağında O.K. (72) idaresindeki 16 ZR 087 plakalı kamyonet, B.Ü. (39) idaresindeki 54 ABZ 347 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan S.S.G. (56), C.İ. (33) ile A.A. (34) yaralandı.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.