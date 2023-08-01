Bilecik'te Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda devrilen minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücüler yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.