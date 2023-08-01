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Bilecik'te Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda devrilen minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücüler yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. (25) idaresindeki 06 CIG 204 plakalı kamyonet, Yeşilkent Mahallesi Çevre Yolu üst geçidinde A.G. (39) yönetimindeki 11 M 5004 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Devrilen minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücüler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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